Os bastidores dos primeiros dias de Braithwaite no Grêmio

O início da trajetória de Braithwaite no Grêmio já está marcado por uma conexão muito forte com o torcedor, que demonstra um carinho impressionante pelo atacante. Tive oportunidade de trabalhar pela Rádio Gaúcha nos dois primeiros jogos do dinamarquês pelo clube, em Cuiabá e Curitiba. E é possível perceber que esta relação nasce muito por causa do comportamento do jogador. Por isso, é importante trazer alguns detalhes sobre os bastidores da contratação e os primeiros dias dele no Tricolor.