A delegação do Grêmio desembarcou em Caxias do Sul na tarde desta sexta (16), para o compromisso diante do Bahia, no sábado, pelo Brasileirão. O centroavante Diego Costa é a principal novidade na lista de relacionados do técnico Renato Portaluppi. Dodi, Soteldo e Cristaldo também acompanham o grupo.