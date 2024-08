O atacante Michael ainda desperta o interesse do Grêmio. Atualmente defendendo o Al-Hilal, da Arábia Saudita, o jogador fez uma publicação curiosa em suas redes sociais nesta sexta-feira (16). O atacante está escalado para a partida contra o Al-Nassr, pela decisão da Supercopa Saudita, e tratou está partida como "The Last Dance" ("A Última Dança", em tradução do inglês).