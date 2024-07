O Grêmio terá um reforço importante para o jogo contra o Juventude, domingo (7), no Alfedo Jaconi. O volante Mathias Villasanti, que estava com a seleção paraguaia na disputa da Copa América, é esperado em Porto Alegre nesta sexta-feira (5) para que, no sábado (6), possa voltar a treinar no CT Luiz Carvalho com o restante do elenco tricolor. Assim, ele estaria apto para atuar no dia seguinte, em Caxias do Sul.