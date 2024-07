Após a vitória sobre o Vasco da Gama por 1 a 0, na noite deste domingo (28), o técnico Renato Portaluppi confirmou que o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, marcado para 7 de agosto, será realizado no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Ainda não há, no entanto, confirmação oficial do local de jogo por parte da CBF.