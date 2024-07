O Grêmio terá uma novidade no meio de campo nesta quinta-feira (4), às 19h, contra o Palmeiras. A suspensão de Dodi, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense, abre uma vaga para a partida no Estádio Centenário. Uma posição que acabou bem preenchida pelo volante quando Villasanti foi para os Estados Unidos disputar a Copa América com o Paraguai. E que agora volta a ser dor de cabeça para Renato Portaluppi.