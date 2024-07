Renato Portaluppi e a direção do Grêmio irão conversar com Soteldo no retorno a Porto Alegre. O jogador deveria ter se reapresentado para o treino de terça-feira (9) e, assim, estar à disposição para o confronto diante do Cruzeiro, no qual o Grêmio acabou derrotado por 2 a 0.