O primeiro nome a vazar do pacote preparado pela direção do Grêmio para reforçar o clube nesta janela de transferências foi o de Deyverson. Nos bastidores, o clube confirma a consulta ao atleta, mas o acerto não está próximo. Nem sequer o Cuiabá foi procurado para tratar de uma eventual liberação do centroavante, afastado há quase três meses por divergências inrernos. Em paralelo, o Tricolor busca dois jogadores para a função.