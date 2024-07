Edenilson engata sequência como titular e vira atração nos bastidores do Grêmio: “Agora está do nosso lado”

Contratado em abril, Edenilson levou dois meses para conquistar um lugar entre os titulares do Grêmio. O status foi alcançado justamente em Caxias do Sul, onde surgiu para o cenário nacional. Foi com a mudança de esquema tático promovida pelo técnico Renato Portaluppi que o meio-campista passou a ter destaque. Fora do campo, o camisa 15 também tem se destacado. Ele chama a atenção nos bastidores, gerando brincadeiras internas e também de torcedores pela passagem anterior no grande rival.