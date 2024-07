Das polêmicas do empate entre Grêmio e Palmeiras, uma delas terá um novo episódio domingo, às 16h, quando o Tricolor enfrenta o Juventude no Alfredo Jaconi. Rafael Cabral deve ser o goleiro titular para o jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. Mais uma vez, o rodízio de goleiros será adotado por Renato Portaluppi.