Conmebol faz vistoria no Centenário para jogo entre Grêmio e Fluminense pela Libertadores

O palco de Grêmio e Fluminense, pela Libertadores, no dia 13 de agosto, pela ida das oitavas de final da competição, ainda está indefinido. A tendência é de que o jogo seja realizado no Couto Pereira, em Curitiba, mas a pedido do clube gaúcho a Conmebol realizou na terça-feira (23) uma vistoria no estádio Centenário, em Caxias do Sul, para verificar as condições do gramado e de iluminação do local, que também seria uma alternativa para sediar a partida.