Um atacante que se destacou no futebol europeu, com direito a convocações para a seleção da Itália. Essa foi a expectativa criada pelo torcedor do Grêmio com a chegada de João Pedro Galvão na metade de 2023. O final dessa passagem se resume em decepção. Em 45 partidas disputadas pelo Tricolor, ele balançou a rede apenas três vezes e frustrou a torcida gremista.