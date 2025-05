Vice de futebol do Grêmio critica protesto na Arena: "Não ajuda em nada"

Durante a vitória de 1 a 0 sobre o Santos na Arena , faixas de protesto foram vistas na arquibancada norte do estádio, onde fica a torcida Geral do Grêmio. Os alvos eram o presidente Alberto Guerra, o vice de futebol Alexandre Rossato e o elenco do clube.

O Grêmio venceu o Santos por 1 a 0 na Arena, com gol de Cristian Olivera, e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. Ao final do jogo, o Grêmio estava no 12º lugar do Brasileirão, com oito pontos somados, mas ainda pode perder posições com o complemento da rodada.