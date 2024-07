Despedida Notícia

Renato fala sobre saída de JP Galvão do Grêmio: "Ele pediu para ir embora"

Centroavante chegou em agosto do ano passado com a missão de ser o reserva imediato de Suárez, mas nunca conseguiu emplacar. Foram 45 jogos e somente três gols marcados com a camisa tricolor

07/07/2024 - 21h13min Atualizada em 07/07/2024 - 21h14min