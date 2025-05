Grêmio bate o Juventude e conquista segunda vitória no Brasileirão Feminino

Grêmio chegou aos 10 pontos após vitória sobre o Juventude. Caroline Motta / Grêmio / Divulgação

O Grêmio conquistou, neste domingo (4), a segunda vitória no Campeonato Brasileiro Feminino. No clássico estadual contra o Juventude, melhor para as Mosqueteiras, que aplicaram 3 a 1 no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Giovaninha, de pênalti, e Valéria Paula e Amanda Brunner marcaram os gols do Tricolor. Milena descontou para o Ju.

O resultado afastou o time de Taissan Passos da zona de rebaixamento. Agora com 10 pontos, o Tricolor se aproximou da zona de classificação à próxima fase: é 11º na tabela. Já o Juventude é o 14º, com 5 somados, apenas uma posição acima da zona da degola.

Ju cria as melhores chances no primeiro tempo

Logo aos dois minutos, a primeira chance foi do Juventude. Após lançamento do próprio campo, a atacante Kamile Loirão partiu em velocidade sem qualquer marcação. Cara a cara com a goleira Letícia, ela finalizou fraco e sem direção, desperdiçando a clara oportunidade para marcar.

Explorando os contra-ataques, o Ju chegou à melhor chance do primeiro tempo. Aos 27 minutos, Teté recebeu bola enfiada e buscou o canto da goleira. Já caindo, Letícia Rodrigues precisou fazer a intervenção.

A equipe de Caxias seguiu explorando a quebra de linhas da defesa do Grêmio, e até chegou ao gol nos acréscimos, em outra bola enfiada, de novo com Kamile Loirão. Mas o lance foi anulado por impedimento, e o placar foi ao intervalo empatado em 0 a 0.

Pênalti muda cenário

Logo no início da segunda etapa, um lance polêmico. Após passe em profundidade, Valéria Paula foi derrubada e a arbitragem assinalou pênalti. Giovaninha bateu no canto esquerdo da goleira Renata, com categoria, e abriu o placar para o Grêmio.

Em vantagem no marcador, o Grêmio passou a jogar com mais tranquilidade e a se sentir mais à vontade para trocar passes. E aos 22, a superioridade se transformou em mais um gol: Gisele cruzou da direita, a goleira Renata soltou e a atacante Valéria Paula estava a postos para ampliar.

O cenário que parecia tranquilo ameaçou complicar perto do fim do jogo. A zagueira Karol Arcanjo, que já tinha amarelo, recebeu o segundo e foi pra rua aos 32 minutos da etapa final.

Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Após cruzamento da direita, Amanda Brunner apareceu na segunda trave para completar de primeira e fazer 3 a 0. Já nos acréscimos, o Ju descontou com Milena. Nada que alterasse o rumo da partida, já definida para o Tricolor.

Próximos compromissos

O Grêmio volta a campo no Brasileirão Feminino apenas na outra segunda-feira (12), quando visita o Sport, às 15h, na Ilha do Retiro. Já o Juventude faz outro clássico estadual: às 21h de sábado (10), recebe o Inter na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.