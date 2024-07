Bota na agenda Notícia

CBF divulga datas dos próximos jogos da dupla Gre-Nal no Brasileirão

Confira os locais e horários previstos para as partidas de Grêmio e Inter até a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogos como mandante do Tricolor seguem com sedes indefinidas

17/07/2024 - 19h23min