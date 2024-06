Horas antes de encarar o Flamengo no Maracanã, o departamento jurídico do Grêmio conseguiu uma vitória nos bastidores. Em julgamento ocorrido nesta quinta-feira (13), o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acolheu o recurso do Tricolor e absolveu por unanimidade o vice-presidente de futebol Antonio Brum.