Nem terno e gravata, e nem roupas esportivas. A indumentária que mais chama atenção em Talcahuano nas primeiras horas da manhã é o macacão industrial. Nas imediações da concentração do Grêmio, na região metropolitana de Concepción, o nascer do dia é marcado pela movimentação de trabalhadores das indústrias siderúrgicas locais, todos fardados de trajes fosforescentes. Aliás, a ligação com o aço é uma das marcas do Huachipato, adversário tricolor, nesta terça (4), pela Copa Libertadores.