O Huachipato, adversário do Grêmio na fase de grupos da Libertadores, tem uma semelhança com o Pittsburgh Steelers, uma das franquias com mais títulos da NFL — principal liga de futebol americano do mundo. O perfil Futebol do Rapha, do influenciador Raphael Dantas, identificou que os escudos das duas equipes têm elementos parecidos e explicou o motivo.