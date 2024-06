O Gre-Nal 442 se aproxima e, como todo clássico, chega cercado de mistérios nas escalações dos dois times. No caso do Grêmio, Renato Portaluppi conta com desfalques importantes. Além de Soteldo e Villassanti, com suas seleções na Copa América, e Diego Costa, afastado por lesão, a expulsão de Pepê trouxe um novo problema para o treinador. GZH aponta três surpresas que Renato poderá armar em busca de vantagem no duelo com Eduardo Coudet.