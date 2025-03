Gre-Nal deixa Grêmio com alerta ligado para semana decisiva

Wagner Leonardo terminou o Gre-Nal como capitão do Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

A decepção com a derrota no Gre-Nal 445 não ficou apenas nas arquibancadas da Arena. Dos jogadores ao presidente Alberto Guerra, a frustração com o 0 a 2 na partida de ida das finais do Gauchão ficou evidente. Um resultado que afasta a chance de conquista de um inédito octa gremista. Mas que também traz dúvidas a um trabalho de reformulação promovido em 2025 no grupo.

O Gre-Nal, na avaliação de Guerra, seria uma boa oportunidade de confirmar os sinais positivos das últimas partidas. Mas após a derrota, o clássico só jogou luz nas dúvidas que rondam o CT Luiz Carvalho.

— Perder me incomoda demais. Estamos avaliando a rota após cada partida. Mas a visão macro é que estamos contentes com o trabalho feito de modo geral. Isso demora a aparecer. Tínhamos esperança de que hoje seria um passo a frente em relação ao que apresentamos contra o Juventude na Arena. Há jogadores que estrearam hoje, como é o caso do Luan Cândido. Outros com menos de cinco partida. Isso é avaliado. Não é normal. Não vamos nos entregar. Vamos tentar a reversão no Beira-Rio — comentou Guerra.

O presidente explicou que a direção fez uma aposta em jogadores mais jovens, sem tanta experiência, mas com potencial de revenda futura. Um ponto que Guerra disse ter visto em campo pela falta de algum jogador "com casca".

Com Quinteros suspenso, a voz da comissão técnica na entrevista após a partida foi de Desábato. O auxiliar afirmou que os dois gols do Inter nasceram da mesma forma. E a falha na cobertura, que foi ensaiada nos treinos no CT Luiz Carvalho, custou caro.

Apesar do problema que custou a derrota, e a desvantagem nas finais, o argentino citou que vê o Grêmio ainda em construção. E que só o trabalho durante o dia a dia irá fazer com que o time encaixe.

— Quando a gente busca um funcionamento, treinamos juntos e com um time mais sequencia, é mais fácil. São muitos jogadores novos. O funcionamento que se vê. Temos que seguir treinando para alcançar o rendimento que buscamos. E que já vimos em alguns momentos — analisou.

Pedido de desculpas

Villasanti, que resumiu o primeiro tempo gremista na Arena como uma "vergonha", pediu desculpas pela atuação da equipe.

— Agora estamos muito irritados. Só falar que estamos tristes. Pedimos desculpas. Foi um jogo muito abaixo. Tentamos recuperar no segundo tempo. Mas é difícil depois de um primeiro tempo como fizemos. Podemos reverter essa situação — afirmou.

Na busca de respostas pela atuação abaixo do esperado, o Grêmio terá um jogo decisivo na próxima quarta-feira (12). O Tricolor enfrenta o Athletic-MG, pela segunda fase da Copa do Brasil, em São José del Rey.

Ainda serão definidos quais nomes serão liberados para a viagem a Minas Gerais. A tendência, segundo Desábato, é de que alguns titulares mais desgastados sejam liberados.