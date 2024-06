Kannemann é a principal novidade do Grêmio no treino desta segunda (24). O zagueiro, que sofre com dores musculares e não se recuperou a tempo de atuar no Gre-Nal 442, foi para o CT do Caju, do Athletico-PR, junto aos demais companheiros. O time de Renato se prepara para enfrentar o Atlético-GO, na quarta-feira (26), pelo Brasileirão.