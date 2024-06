O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) adiou o julgamento dos dois jogadores do Grêmio expulsos contra o Bahia e do técnico Renato Portaluppi previstos para esta quarta-feira (26). No fim de abril, o Tricolor entrou com uma notícia de infração contra o Jailson Macedo Freitas e quer que tudo seja julgado junto ou então que o inquérito do ex-árbitro seja decidido antes. Não há data prevista para novas decisões.