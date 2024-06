A busca por mais opções para o ataque do Grêmio ganhou um novo capítulo nos últimos dias. Deyverson, um dos nomes que agradam a Renato Portaluppi, foi novamente procurado. O Cuiabá indicou que aceitaria uma negociação, e as conversas entre as direções devem acelerar. A ideia é que o jogador de 33 anos, e 25 gols feitos desde o ano passado, possa servir como opção a Diego Costa e outro nome ainda buscado do Exterior.