João Pedro Galvão será titular contra o Flamengo, nesta quinta-feira (13), no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. Único centroavante presente na delegação no Rio de Janeiro, ele foi escolhido pelo técnico Renato Portaluppi para substituir Diego Costa, que retornou a Porto Alegre para tratar lesão muscular na coxa esquerda.