O Grêmio encerrou a sequência de seis derrotas no Brasileirão ao empatar em 1 a 1 com o Atlético-GO nesta quarta (26), no Estádio Antônio Acciolly, em Goiânia. O gol foi do lateral-esquerdo Reinaldo, que espera que isso marque o início da recuperação no campeonato.