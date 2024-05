De saída do Al-Ittihad, Marcelo Grohe recebeu homenagens em sua despedida nesta quinta-feira (23). No Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, antes da partida contra o Damac, pela penúltima rodada do Campeonato Saudita, o ex-goleiro do Grêmio e seu colega de equipe Romarinho foram homenageados pelos torcedores e membros do clube árabe.