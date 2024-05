O Grêmio já tem uma estimativa sobre quando poderá voltar a treinar no CT Luiz Carvalho. A previsão do clube é recuperar o seu local de treinamentos, situado na zona norte da Capital, entre o fim de junho e o início de julho. Com essa possibilidade iminente de retomar as suas atividades diárias em Porto Alegre, o Tricolor avalia mandar os seus jogos no segundo semestre em Caxias do Sul.