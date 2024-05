O Grêmio definiu Curitiba como a sua nova base por 15 dias, a partir do término do período de treinos em São Paulo, no domingo (26). Na capital paranaense, o Tricolor irá mandar três jogos, contra The Strongest-BOL, no dia 28 de maio, Bragantino, no dia 1 de junho, e Estudiantes, no dia 8. A partir desta data, porém, a logística tricolor está indefinida.