O Grêmio anunciou neste domingo (12) a programação de retorno das categorias de base. As atividades no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, estão paralisadas por conta das inundações e estragos provocados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O clube divulgou que pretende retomar os treinamentos a partir do dia 27 de maio.