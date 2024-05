Cruzeiro e Atlético-MG estão interessados na contratação do volante Matheus Henrique, ex-Grêmio. Segundo informações do jornalista André Hernan, colunista do portal Uol, os rivais mineiros consultaram recentemente o estafe do atleta de 26 anos. O meia tem contrato com o Sassuolo, da Itália, até junho de 2026.