A volta do Grêmio aos gramados veio com goleada de 4 a 0 sobre o The Strongest em jogo no qual a mobilidade para gerar espaços foi a marca da equipe de Renato Portaluppi. O Tricolor, assim, construiu o placar que lhe deixa vivo na Libertadores. O "Desenho Tático" de GZH mostra como o time gaúcho funcionou ao longo da partida.