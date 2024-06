A atuação do Grêmio diante do The Strongest surpreendeu quem esperava um desempenho abaixo do "normal" em função da pausa por conta da enchente em solo gaúcho. A goleada por 4 a 0 no retorno ao futebol após quase um mês encantou torcedores, mas não baixou a guarda do técnico Renato Portaluppi.