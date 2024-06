O reencontro com a torcida marcou o último dia de preparação do Grêmio para o retorno aos gramados, nesta quarta (29), contra o The Strongest-BOL, em Curitiba. Na chegada ao hotel, após o treino desta terça (28), os jogadores foram recebidos por um número significativo de gremistas pela primeira vez desde que a delegação deixou Porto Alegre, há cerca de duas semanas. A volta do "clima de jogo" é considerada nos bastidores uma pequena amostra do ambiente que o Tricolor vai encontrar diante dos bolivianos no estádio Couto Pereira.