A CBF reagendou as partidas da dupla Gre-Nal no Brasileirão Feminino. As Gurias Gremistas precisam recuperar três jogos adiados. Enquanto as Gurias Coloradas têm quatro a menos. As duas equipes voltam a campo após a data Fifa. Grêmio e Inter retornam a campo, respectivamente, nos dias 7 e 9 de junho.