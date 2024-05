As Gurias Coloradas retomaram as atividades, na totalidade, no último dia 14. O clube vem realizando treinamentos no campo da PUCRS, em Porto Alegre, no período da manhã. A expectativa é que os trabalhos ocorram neste espaço até 27 de maio, quando poderão voltar a treinar no Sesc Protásio Alves — atualmente, o gramado do local está sendo trocado.