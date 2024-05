As Gurias Gremistas reiniciaram a preparação para o Brasileirão Feminino na última quinta-feira (16), e de forma gradual. O Tricolor utiliza a estrutura do Complexo Esportivo da Ulbra para realizar todos os seus treinamentos, sejam eles no campo ou na academia. No entanto, o espaço também vem servindo de abrigo para as vítimas da enchente. Por conta disso, as atividades também foram afetadas.