As Gurias Gremistas devem voltar a campo em 7 de junho, uma sexta-feira, pelo Brasileirão Feminino. O duelo é diante do Flamengo, às 21h30min, no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Além deste confronto, o Tricolor já tem outros três jogos agendados: Cruzeiro e Real Brasília, em casa, e São Paulo, fora.