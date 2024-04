O lance mais polêmico da derrota do Grêmio por 2 a 1 para o Vasco foi um pênalti não marcado a favor do Tricolor no primeiro tempo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as análises do VAR na partida e como as decisões foram tomadas nas circunstâncias em que o recurso foi acionado.