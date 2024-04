Um dos destaques da escalação do Grêmio para a decisão do Gauchão foi o zagueiro Pedro Geromel. Fora do segundo jogo da semifinal contra o Caxias e do jogo de ida no Alfredo Jaconi, ele retornou ao time titular para o confronto na Arena. O zagueiro se recuperou de um desconforto muscular e fez parceria com Kannemann na defesa gremista.