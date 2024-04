Depois da estreia pela Libertadores com um time misto do reserva, que foi derrotado pelo The Strongest na altitude de La Paz, os torcedores já começam a refazer as prioridades na lista de contratações que o Grêmio deve fazer para se reforçar. A notícia do possível interesse pelo zagueiro colombiano Yerry Mina veio com muito apoio nas redes sociais, afinal, o sistema defensivo tricolor é um problema há muito tempo.