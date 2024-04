Yerry Mina, atual zagueiro do Cagliari e multicampeão com as camisas do Barcelona-ESP, Independiente Santa Fe-COL e Palmeiras, estaria na mira do Grêmio. A informação foi trazida pelo apresentador do Sala de Redação, Pedro Ernesto Denardin, no programa desta terça-feira (2). O Tricolor fará a sua estreia na Libertadores nesta terça-feira (2), contra o The Strongest, às 21 horas, em La Paz.