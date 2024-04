Personagem da vitória do Grêmio da última quarta-feira, Dodi é um jogador acostumado a superar as desconfianças. Seu início no futebol foi assim. Trilhou um caminho que teve início em Porto Alegre, mas que passou por Criciúma, Fluminense e Santos até que a oportunidade de vestir a camisa do seu clube do coração se tornasse realidade.