Uma troca entre zagueiros é discutida entre Atlético-MG e Athletico-PR, o que pode afetar o Grêmio. Jemerson e Pedro Henrique são os nomes envolvidos, e no momento, o departamento de futebol do Galo está analisando a opção. No entanto, há dúvidas na negociação e a equipe mineira não mostra disposição de seguir as conversas.