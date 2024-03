O hiato entre os dois confrontos da semifinal do Gauchão entre Grêmio e Caxias será de 10 dias, em virtude da data Fifa. O Tricolor terá um desfalque certo para este jogo. Villasanti vai defender a seleção do Paraguai em amistoso na Rússia, contra a dona da casa. Além disso, outra substituição poderá ser realizada, com o retorno de Marchesín.