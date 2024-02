A passagem do Grêmio por Ijuí tem tudo para ser especial. Especial por vários motivos. O time busca sua primeira conquista na temporada de 2024. E também por conta de um desejo realizado. Jean Carlos Kittlaus, 19 anos, com uma rara doença, tinha o sonho de conhecer os seus ídolos. Para isso acontecer, uma UTI móvel saiu do hospital e foi levada até o hotel onde o Tricolor está hospedado.