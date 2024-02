Uma das polêmicas da Recopa Gaúcha é a ausência do técnico Renato Portaluppi na delegação do Grêmio que está em Ijuí. O treinador ficou em Porto Alegre, deu treino no CT Luiz Carvalho para os titulares que não viajaram com o auxiliar Alexandre Mendes. Alvo de críticas e defesas sobre a atitude, Renato se manifestou em um vídeo divulgado em suas redes sociais. E explicou como comandará o time: