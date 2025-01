Site faz ranking do barulho das torcidas brasileiras; veja as posições de Grêmio e Inter

No somatório das categorias, o Inter terminou em nono, enquanto o Grêmio aparece na lanterna, em 14º. A medição na Arena ocorreu no setor da Geral, na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no dia 1º/12. No Beira-Rio, o decibelímetro foi usado no setor da Guarda Popular no empate em 1 a 1 com o Flamengo, em 30/10.