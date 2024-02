Após o empate em 1 a 1 com o São Luiz, no sábado (10), o técnico Renato Portaluppi voltou a falar sobre a necessidade da chegada de reforços. Mesmo que tenha anunciado a contratação do centroavante Diego Costa, que estava sem clube, e tenha se aproximado do acerto com o volante Du Queiros, do Zenit, o Grêmio segue no mercado com o objetivo de fortalecer o elenco.