Após golear o Santa Cruz na Arena, o Grêmio conseguiu garantir matematicamente uma vaga nas quartas de final do Gauchão. A partir de agora, a preparação do Tricolor será para o clássico Gre-Nal buscando, numa disputa direta, garantir a ponta da classificação geral. O Grêmio está um ponto na frente do Inter, que ainda joga neste domingo (18), às 20h, contra o Novo Hamburgo no Estádio do Vale.